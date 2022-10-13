«Старий людоїд»: Тіна Кароль присвятила путіну вірш-прокляття

Популярна українська співачка Тіна Кароль після ракетної атаки на Україну 10 жовтня написала вірш про російського диктатора Володимира Путіна. В ньому вона назвала його «помилкою природи» і «старим людоїдом». Відповідне відео Тіна Кароль опублікувала у Telegram.

Вона додає, що Путін «хильне отрути» у своєму колі, адже йому насправді ніхто не служить, і ніхто його не врятує. У ролику зображений Київ та Батьківщина-Мати, знята на дрон.

«Так, мій вірш, а відео знімали на свій дрон для проєкту який так і не вийшов. Хочеться ніжності й творчості, особливо у моєму щоденнику, та так болить і удавати, що це місце не для цього — це брехати в обличчя самій собі! Люблю і подумки поруч! Вірю в перемогу», — поділилась Тіна Кароль.

Повний текст вірша:

Що голубчик, ти, мабуть, не знав, що на матір ти руку підняв

не родиве відріддя, помилка природи

ти не маєш характер та вроду

ти отруту хильнеш у твоєму ж колі

і твої заздрісні очі заллються кров"ю

нікого немає, хто б служив тобі

ти і є та сама зрада сам собі

не прикриєшся богом

не врятуєш себе

ти — не Месія і не місія веде тебе

старий людоїд

ось так і прославишся на весь подальший людський рід

перестріляй хоч своїх всіх бункерських гнид

тобі вже залишилось декілька днів,

інакші часи й методички не ті

поразка за крок від твоєї орди

руїни й хаос чекають на землю твою

а ми так і будемо на своєму шляху

так і будем могутні й живі

і аж ніяк непідвладні тобі

Київ, як матір міст та околиць усіх,

материнський прокльон надсилає тобі

Як писали «ФАКТИ», днями Тіна Кароль жорстко відреагувала на чергову брехню від російської пропагандистки Ксенії Собчак. У своєму дописі так звана журналістка назвала «азовців» нацистами й зазначила, що «бандерівці» творять страшні речі.

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