«Старий людоїд»: Тіна Кароль присвятила путіну вірш-прокляття
Популярна українська співачка Тіна Кароль після ракетної атаки на Україну 10 жовтня написала вірш про російського диктатора Володимира Путіна. В ньому вона назвала його «помилкою природи» і «старим людоїдом». Відповідне відео Тіна Кароль опублікувала у Telegram.
Вона додає, що Путін «хильне отрути» у своєму колі, адже йому насправді ніхто не служить, і ніхто його не врятує. У ролику зображений Київ та Батьківщина-Мати, знята на дрон.
«Так, мій вірш, а відео знімали на свій дрон для проєкту який так і не вийшов. Хочеться ніжності й творчості, особливо у моєму щоденнику, та так болить і удавати, що це місце не для цього — це брехати в обличчя самій собі! Люблю і подумки поруч! Вірю в перемогу», — поділилась Тіна Кароль.
Повний текст вірша:
Що голубчик, ти, мабуть, не знав, що на матір ти руку підняв
не родиве відріддя, помилка природи
ти не маєш характер та вроду
ти отруту хильнеш у твоєму ж колі
і твої заздрісні очі заллються кров"ю
нікого немає, хто б служив тобі
ти і є та сама зрада сам собі
не прикриєшся богом
не врятуєш себе
ти — не Месія і не місія веде тебе
старий людоїд
ось так і прославишся на весь подальший людський рід
перестріляй хоч своїх всіх бункерських гнид
тобі вже залишилось декілька днів,
інакші часи й методички не ті
поразка за крок від твоєї орди
руїни й хаос чекають на землю твою
а ми так і будемо на своєму шляху
так і будем могутні й живі
і аж ніяк непідвладні тобі
Київ, як матір міст та околиць усіх,
материнський прокльон надсилає тобі
Як писали «ФАКТИ», днями Тіна Кароль жорстко відреагувала на чергову брехню від російської пропагандистки Ксенії Собчак. У своєму дописі так звана журналістка назвала «азовців» нацистами й зазначила, що «бандерівці» творять страшні речі.92
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