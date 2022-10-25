«Нехай тобі вистачить сил та мудрості бути корисним Україні та світу»: Тіна Кароль разом із сином відвідала штаб-квартиру ООН

Українська співачка Тіна Кароль, яка присвятила вірш-прокляття путіну, разом із 13-річним сином Веніаміном відвідала штаб-квартиру Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку (США). Світлинами артистка поділилася в Telegram.

Тіна зустрілася з представником України в ОНН Сергієм Кислицею. Також артистка натякнула, ким бачить свого сина у майбутньому. Вона мріє, щоб Веніамін долучився до встановлення миру в Україні та світі. Можливо, співачка готує сина до міжнародної політичної кар’єри.

«Все, що в житті трапляється — це зв"язок. Ця зала — колиска важливих рішень для світу та миру. Нехай тобі, сину, вистачить сил та мудрості бути корисним миру, Україні та світу! Можливо цей мікрофон буде гучніший, ніж мій. Я б була щаслива», — написала Тіна.

Вона додала, об в будь якому разі вибір робити Веніаміну.

Нагадаємо, син Тіни Кароль навчається в Лондоні, він живе в українській родині.

Тіна під час війни їздить світом з благодійними концертами та збирає кошти для країни. В США вона зустрілася із визволеними із полону воїнами «Азову».

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