Ілон Маск приїжджає до Румунії: він орендував замок Дракули для вечірки зі знаменитостями та мільярдерами

Як повідомляється на сайті місцевого видання Stirileprotv, найбагатша людина світу Ілон Маск, засновник компанії Tesla і глава Twitter, орендував замок Бран для приватної вечірки на Хелловін за участю мільярдерів і голлівудських зірок. Серед гостей будуть актриси Анджеліна Джолі та Джулія Сандстром, а також ще один мільярдер Пітер Тіль, засновник компанії Pay Pal. Частина гостей вже прибула до країни, але вся подія оповита таємницею.

Фактично, Джулія Сандстром є єдиною, хто підтвердив двома постами в Інстаграмі, що вона перебуває в Румунії. У першому дописі вона повідомила, що зняла номер готелю в Бухаресті, а в другому — з гелікоптера — показала замок Бран та його околиці, з підписом «земля вампірів».

Джерела PRO TV повідомляють, що всі зіркові гості зупиняться в розкішному пансіонаті в Брані. До речі, було отримано дозвіл на посадку кількох приватних гелікоптерів на приватних землях поблизу замку. За інформацією тих же джерел, в цьому районі має відбутися приватна вечірка за участю сотень гостей, голлівудських зірок, а також кількох мільярдерів, бізнесменів. Серед них — засновник PayPal, а також Сергій Брін, засновник Google. Американські мільярдери були доставлені до Брана з розкішного готелю в центрі Бухареста.

Нагадаємо про те, що starlink продовжить роботу в Україні — з Маском вдалося домовитися.

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