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Події

Під Києвом адвокат убив та розчленував наречену: завершено розслідування справи

20:00 1 листопада 2022
Оперативне фото поліції

На Київщині збираються судити 37-річного адвокату з Обухівського району, якого підозрюють у страшному злочині — вбивстві із подальшим розчленуванням власної нареченої.

Після затримання чоловіка ЗМІ прозвали його «Обухівським різником».

Як повідомили у Facebook Поліції Київської області, частини тіла дівчини було знайдено у закинутій валізі у червні. Співробітникам поліції вдалося встановити особу жертви за речами, які також були у багажі.

Та сама моторошна валіза

Також було встановлено, що частини тіла загиблої вбивця розкидав по баках для сміття, а частину запхав в валізу і вивіз до водойми.

У скоєнні злочину запідозрили 37-річного успішного юриста, уродженця Красноярського краю рф. Коли на початку липня у нього провели обшук, в в холодильнику виявили язик, матку, серце та нирку, які збоченець вочевидь залишив «на згадку» про кохану.

Затримання підозрюваного

За скоєне підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про ще один моторошний злочин на Київщині — у селі Білогородка літній чоловік вбив і розчленував тіло власного сина за допомогою кухонного ножа.

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