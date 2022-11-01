«Вціліла лише чавунна пічка»: Валерій Харчишин показав, як розбирає завали свого знищеного будинку

Лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин, будинок якого під Києвом був повністю знищений через влучання ворожого снаряду, показав, що залишилось від колись затишної оселі та як розбирає завали.

Музикант каже, що добре пам’ятає свої перші емоції, коли навесні приїхав на руїни.

«Перша думка: слава Богу, що мене тут не було. Ну, а потім спогади: як я будував, як вперше привіз сюди свого пса Барні, як син Ваня бігав із сосискою на першому поверсі, навіть як судився та землю та виграв суд. Різні деталі спливають у пам’яті. Все пролетіло в одну мить», — розповів Валерій в «Сніданку з 1+1».

Маленька статуетка чоловічка з мікрофоном — одна з небагатьох речей, яка лишилась від будинку Харчишина. Музикант розповів, що це подарунок від його сина і підкреслює: мабуть, це він з мікрофоном. Ворожа ракета знищила майже все, серед цінних речей співаку вдалось врятувати тільки піч.

«Чавунна пічка вціліла, її не покрутило від температури, адже це витривалий матеріал. Я її зашліфував, зачистив та відновив повністю. Повернув її до стану, як був перед пожежею», — розповів Харчишин.

Хоч Київщину звільнили від окупації ще навесні, почати розбір завалів, каже Валерій, зміг тільки зараз. Говорить, що для початку демонтажу потрібно було зібрати багато документів, адже наразі, окрім прибирання, у планах співака початок і нового будівництва. Музикант хоче, аби його діти мали куди повернутись.

«Зараз мої діти живуть у Варшаві. І проблема навіть не в тому, що час від часу відбувається загострення ситуації у Києві, буває прилітає, а у тому, що немає куди повернутись», — розповів Харчишин.

Нагадаємо, Валерій Харчишин розповів про розлучення з дружиною. Музиканту приписували роман з журналісткою Яніною Соколовою. Артист прокоментував чутки.

215

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram