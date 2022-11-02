Знищено 12 із 13 дронів-камікадзе, які в ніч проти 2 листопада атакували Україну зі сходу, — командування Повітряними силами

Незважаючи на офіційне завершення мобілізації на території рф, повістки продовжують надходити росіянам призовного віку. Наразі ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, а також веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ та додали, що за добу, що минула, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка і Пречистівка Донецької області.

Ворог завдав 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали райони більш як 25 населених пунктів. Серед них — Краматорськ, Миколаїв, Полтава, Микільське Запорізької області та Павлівка на Донеччині. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 18 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Від обстрілів з РСЗВ противника постраждало місто Нікополь та село Іллінка Дніпропетровської області. Зберігається загроза завдання нових ударів та застосування ударних БпЛА, зокрема, і з території республіки білорусь.



«Триває примусова так звана „евакуація“ цивільних жителів з населених пунктів на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, з населеного пункту Велика Лепетиха окупанти вивозять людей автобусами. Виїзд приватним транспортом заборонений. Відзначено переміщення російськими окупантами архівних документів із адміністративних будівель Херсону», — додали у Генштабі.

За уточненою інформацією, підтверджено втрати противника в районі населеного пункту Музиківка Херсонської області 29 жовтня. Так, внаслідок вогневого ураження, знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», а до десяти одиниць іншої військової техніки ворога зазнали пошкоджень. В районі населеного пункту Снігурівка Миколаївської області 30 жовтня було знищено 12 загарбників.

Протягом доби, що минула, авіація Сил оборони України завдала по ворогу 33 удари. Під ураження потрапили 26 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Українські воїни збили гелікоптер, 2 БпЛА типу «Орлан -10», 6 ударних БпЛА «Шахед-136» та 2 — типу «Куб». Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів та 6 інших важливих військових об’єктів противника.

А у командуванні Повітряними силами ЗСУ повідомили, що у ніч проти середи, 2 листопада, ворог атакував Україну із східного напрямку дронами-камікадзе. 12 з 13-ти баражуючих боєприпасів знищено протиповітряною обороною у східних та центральних областях держави.

Шість БпЛА збито зенітними ракетними підрозділами, авіацією та мобільними вогневими групами Повітряного командування «Схід». Ще шість — у зоні відповідальності Повітряного командування «Центр», із залученням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп Сухопутних військ та Сил територіальної оборони України.

У Київській ОВА додали, що шість боєприпасів, що барражують, ворог спрямував на столицю. Ще шість було збито на Дніпропетровщині.

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявляв, що росія планує отримати іранські балістичні ракети, які, ймовірно, розмістять на півночі, звідки ворог зможе запускати їх, загрожуючи всій Україні. Йдеться про ракети у 300 та 700 кілометрів дальності дії. Проти цих ракет у України наразі немає ефективного захисту

Фото Генштабу ЗСУ

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