На Близнюків чекає фінансовий успіх, на Козерогов — цікава зустріч, а Рибам потрібно довіритися інтуїції: гороскоп на 2 листопада 2022 року

2 листопада — 8-й місячний день, Місяць знаходиться у знаку зодіаку Водолій. Астрологи стверджують, що у цей час не варто займатися вирішенням серйозних питань. У той же час вважається, що у другій половині цього місячного дня можна приступати до намічених напередодні справ.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2 листопада пропонує slovofraza.com.

Овен

Цей день найкращий для розкриття ваших творчих здібностей, задоволення бажань, максимального прояву кращих якостей. Заявить про себе ваша талановита натура. Вам показано активність, побачення, зустрічі, переговори. Однак у другій половині дня може виникнути спокуса не зовсім законних дій, що потенційно спричинять неприємності.

Телець

Можливо сьогодні вам доведеться активно захищати свій авторитет. Вибух пристрастей може повернути перебіг подій не на вашу користь. Не йдіть на поводу надмірної гордості — краще займіться якоюсь справою, і ситуація владнається сама собою.

Близнюки

Сприятливий день для тих, хто ґрунтовно спланував і лише потім реалізував план дій. Ймовірна фінансова удача чи благополучне завершення розпочатої справи. Ваш життєвий потенціал перебуватиме сьогодні на висоті. Не виключені сприятливі зміни у особистому чи громадському житті. Відносини з особами протилежної статі будуть успішними, проте зайва галантність, втручання суперника чи суперниці можуть негативно позначитися на результаті.

Рак

Нові ідеї чи впливи швидше за все принесуть успіх. Увечері корисно посидіти біля вогню. Намагайтеся зберегти рівновагу і холоднокровно розглядати навіть найскладніші проблеми.

Лев

Перша половина дня обіцяє нові знайомства, романтичні захоплення, любовні пригоди. У сфері професійної діяльності ви без особливих зусиль зможете впоратися з будь-якою справою. Блискучі організаторські здібності та прагнення вести за собою маси допоможуть вам згуртувати довкола себе ряди однодумців.

Діва

День сприятливий для вияву ваших талантів у професійній сфері, для розкриття творчого потенціалу та успіху в особистому житті. Зірки рекомендують закінчити всі справи, які ви з якихось причин відкладали. Сьогодні ви з неймовірною легкістю зможете отримати те, що раніше видавалося недоступним. На чоловіків-Дів чекає зустріч із цікавою людиною. Можливе відновлення перерваних відносин із давньою симпатією.

Терези

Сьогодні ви опинитеся в центрі уваги. На вас чекає втілення найбільш сильних і честолюбних бажань. Гарний час для розвитку комерційних зв'язків, особистих відносин. Сьогодні чекайте на ділові пропозиції. Фінансового успіху ви досягнете за допомогою партнерів чи впливових покровителів. Прекрасний час для спілкування із протилежною статтю. Ймовірність гармонійних відносин дуже велика.

Скорпіон

Цей день пройде під знаком інтуїції, що підкріплюється здоровим глуздом та вірними діями. Ваші судження будуть своєчасними та точними, що добре позначиться на авторитеті. Сприятливий день для відпочинку, духовного перетворення, подолання сумнівів.

Стрілець

День готує чимало спокус, у боротьбі з якими ви швидше за все вийдете переможцем. Перешкоди на вашому шляху можуть розбудити ваші приховані внутрішні сили, і тоді вам підкоряться будь-які вершини. Намагайтеся стримувати емоції. Надлишок марнославства може ввести вас в оману.

Козеріг

Цікаві зустрічі забезпечені багатьом Козерогам, особливо жінкам, які відчуватимуть пильну увагу чоловіків. Корисні спілкування у колективі, групові заняття, спільна робота чи відпочинок серед однодумців. Чоловікам-Козерогам слід виявити терпіння та тактовність. Можлива сварка із близькою людиною.

Водолій

Сприятливий день для початку будь-якої важливої справи. Однак не виключено, що ваша потреба у визнанні та заохоченні начальством створить багато проблем або негативно позначиться на авторитеті. Зірки застерігають від несподіваної перешкоди у роботі. Вам доведеться докласти максимум зусиль, щоб з честю вийти зі становища. Не намагайтеся йти напролом, не дійте з позиції сили — ситуацію можна змінити іншими методами чи іншими партнерами.

Риби

Сьогодні вам слід більше покладатися на власну інтуїцію, ніж на досвід і дружні поради. У контактах з партнерами або у відносинах з близькими людьми не проявляйте владу чи зайвого заступництва: вас неправильно зрозуміють. У особистому житті можливі приємні зміни. Сон може виявитися віщим і виповниться через чотири дні. Вогонь, сірники уві сні — до клопоту.

Нагадаємо, що коридор затемнень, який розпочався 25 жовтня, триватиме до 8 листопада.

Фото Pixabay

153

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram