За помилки доведеться розплачуватися: астрологи назвали три найнебезпечніші дні листопада 2022 року

Пам'ятне для багатьох сонячне затемнення 25 жовтня відкрило цілий коридор затемнень, який триватиме до 8 листопада.

Взагалі, 8 листопада сміливо можна назвати найнебезпечнішим днем останнього осіннього місяця, зазначають автори ресурсу slovafrazy.

Вони пояснюють, що на цей день припадає одразу дві найнебезпечніші астрологічні події — повне затемнення Місяця у Знаку Тельця та поєднання Сонця та Меркурія. Цей аспект між двома цими об'єктами відбувається майже щомісяця, але цього разу він зовсім не доречний. І без того поганий день може стати ще більш непередбачуваним. Щоб не втратити контроль над ситуацією, цього дня доведеться стримуватись і не поспішати з ухваленням рішень.

Також у листопаді на нас чекають ще дві небезпечні дати.

16 листопада — перехід Венери в Знак Стрільця (цей нелегкий період завершиться 9 грудня). Особливо небезпечним буде день для тих, хто змушений займатися фінансовими справами, робити покупки, приймати доленосні рішення. Особливо неприпустимим буде безвідповідальний підхід у сфері здоров'я. Також день можна назвати найгіршим для занять екстремальними видами спорту, вживання міцних напоїв та не лікарських препаратів без рекомендацій лікаря.

21 листопада — з'єднання Меркурія та Венери. Це буде день, коли багатьом з нас почнуть на думку приходити думки про помсту. Тому намагайтеся якомога не згадувати старих образ і не заводіть розмов про те, що було раніше. Спробуйте сфокусуватися на чомусь позитивному.

Нагадаємо, що в листопаді українцям доведеться пережити і низку днів із високою геомагнітною активністю.

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