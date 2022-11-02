На Луганщині, де минулої доби Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Макіївка, Невської та Білогорівка, ЗСУ найближчими тижнями продовжать розтягувати фронт.

Такий прогноз щодо бойових дій у листопаді дав військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю Наталії Мосійчук, повідомляє «УНІАН» .

«Оптимальний варіант виходячи з протяжності лінії фронту, — розтягувати війська росії. Ми в кращому положенні всередині лінії фронту, а не зовні. З військової точки зору, оптимально бити їх на правому березі Херсонщини (вибиваючи з правого берега або знищуючи їх там) і другий варіант з розтяжки — працювати по Луганській області: на південь від Сватова, проривати фронт, форсувати річку Червону і далі йти у бік Луганська — або через Старобільськ, або, якщо дозволить погода, то на пряму», — стверджує експерт і додає, що вихід ЗСУ на Луганськ «протверезить» росіян на Донбасі.

За словами Світана, конфігурація фронту зміниться, і окупантам доведеться йти за Сіверський Донець. «Швидше за все це і буде виконано — розтяжка флангами. У принципі зараз це вже і робиться», — додав він.

Експерт також зазначив, що Сили оборони, які завдають ударів далекобійним озброєнням, не дають загарбникам перекидати свої війська з флангу на фланг. Особливо коли вони розтягнуті.

«Само розташування фронту таке, що наші рокадні дороги (дороги вздовж лінії фронту) такі, що ми можемо перекидати резерви за кілька годин — із Запоріжжя до Донецька — там десяток доріг паралельно йдуть, по них перекидання досить успішне. Так само і з-під Донецька у бік Краматорська і далі на Лиман і на Куп'янськ — такі ж рокадні дороги, ми можемо оперативно перекидати резерви, а вони — ні… Їм доводиться зі Сватова або Валуєк перекидати в росію до Ростова, з Ростова заводити по великому колу… У них логістика вдвічі більша, ніж у нас», — зазначив Світан.

Раніше військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому путіну вигідно, щоб якась країна «колективного Заходу» офіційного вступила у війну — так господар кремля доб'ється можливості вимагати переговорів з американським президентом Джо Байденом. Він упевнений, що жоден з урядів західних країн не підключатиме до війни росії проти України свої збройні сили — це може призвести до світової війни.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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