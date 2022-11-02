Можна отримати 710 злотих: нова програма фінансової допомоги для українців у Польщі

Фонд «Q» та Міжнародна організація з міграції подовжили другий етап програми фінансування українських біженців. За виплати можна буде придбати ліки, харчування, оплатити освіту та інші необхідні потреби, пише uainkrakow.pl та офіційний сайт програми. Проект триватиме до 15 грудня.

В рамках ініціативи створено чотири стаціонарних офіси: у Новій Дембі, Жешуві, Кракові та Катовіце, також пункти реєстрації в Сяноку та Сандомирі та мобільний офіс, який їздитиме до деяких менших міст Підкарпатського, Малопольського, Свентокшиського і Шльонського воєводств. Люди, які перебувають у кризі біженців і були змушені залишити свою країну через війну, можуть зареєструватися в одному з наших офісів за попереднім записом.

«Ініціатива спрямована на найбільш вразливі верстви населення, які потребують фінансової допомоги: пенсіонери (50 і більше років), особи з обмеженими можливостями (з інвалідністю) або особливими потребами та їх опікуни, матері з однією дитиною і більше (максимально до 5 осіб)».

Кожен претендент на допомогу повинен підготувати свої документи та документи членів сім’ї. Це документ, що посвідчує особу (закордонний̆ паспорт, або український внутрішній̆ паспорт старого зразка (книжка), або внутрішній̆ паспорт нового зразка (ID картка), або свідоцтво про народження), номер PESEL, номер банківського рахунку, документи про інвалідність, якщо такі є.

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