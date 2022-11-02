Антициклон поки затримається: українцям обіцяють до +17 на півдні та заході

У четвер, 3 листопада, в Україні, як і раніше, очікуються холодні ночі та прохолодні дні. Втім, місцями буде достатньо тепло.

За прогнозом синопткині Наталії Діденко, погоду зумовлюватиме антициклон Andre — у більшості областей опади не передбачаються, проте невеликі дощі ймовірні на Житомирщині, Київщині, у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.





Фото Наталії Діденко

«Температура повітря також не проявлятиме себе якось активно, нервовими коливаннями, стрибками вгору чи вниз — так, звичайно, холодно вже вночі, прохолодно вдень. Мінімально — від 1 морозу до 5 тепла, максимально — до +6+12 градусів. Значно теплішою очікується погода у південній частині та на заході України: вночі +6+12 градусів, вдень +10+17 градусів», — прогнозує Наталія Діденко та додає, що тепло найдовще затримається у Закарпатті.



В Києві у четвер очікується протягом дня близько +9+10 градусів, є ймовірність незначного дощу. Дискомфорту додасть рвучкий вітер західного напрямку.

За її прогнозами, найбличими днями очікується поступове зниження температури повітря, без опадів.

А в Укргідрометцентрі зазначають, що 3 листопада буде хмарно з проясненнями. Вночі в Приазов'ї очікується невеликий, а вдень у північних, більшості центральних та Харківській областях помірний дощ, на решті території — без істотних опадів.

Вночі та вранці у четвер на Закарпатті та північному сході країни місцями туман. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Фото Укргідрометцентру

Температура вночі — до +2+7 градусів, у східних та північно-східних областях від +3 до -2 градусів, вдень — до +7+12 градусів. На Закарпатті — до +15 градусів; у південній частині вночі — до +6+11 градусів, вдень — до +12+17 градусів.

Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що цієї зими тривалі періоди з сильним морозом малоймовірні. Найхолоднішим місяцем називали січень. Втім середня за місяць температура в другому місяці зими може на 2 градуси перевищувати кліматичну норму.

Фото Pixabay

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