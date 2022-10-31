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Погода

Ночі з заморозками, але вдень ще тепло: синоптикиня розповіла, якою погодою розпочнеться листопад

15:21 31 жовтня 2022
осінь

Золота осінь в Україні з жовтня плавно перейде на листопад, який розпочнеться сухою та сонячною погодою. У вівторок, 1 листопада, сильний вітер вщухне, буде відносно тепло. Про це пише синоптикиня Наталя Діденко.

Температура повітря вночі очікується від 2 морозу до 4 тепла, вдень потеплішає до +9…+13 градусів, на сході та північному сході буде — +6…+11 градусів.

Найтеплішою буде погода в західній частині України. Найближчої ночі там очікується +3…+8 градусів, а протягом завтрашнього дня повітря прогріється до +14…+19 градусів.

У Києві 1 листопада опади малоймовірні, сонячно, вночі близько нуля, вдень +9…+11 градусів.

Дощ очікується у четвер, 3 листопада й стане холодніше.

«Вночі +2…+6 градусів, часом, при проясненнях, до нуля або незначних мінусів, а вдень +7…+13 градусів, з коливаннями», — зазначає Діденко.

Діденко і раніше попереджала, що на початку цього тижня температура повітря поступово знижуватиметься. Похолодання посилиться 4−6 листопада.

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