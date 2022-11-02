Постачальники газу оприлюднили ціни на листопад: у кого змінився тариф

У листопаді 2022 року ціна газу для побутових споживачів залишається стабільною. Вартість «блакитного палива» для населення, залежно від газопостачальника, коливається у межах від 7,70 до 9,99 грн, пише ГазПравда.

Свої річні ціни на листопад оприлюднили 9 компаній, що постачатимуть газ побутовим споживачам. У п’яти компаній кубометр газу коштуватиме дешевше 8 грн:

7,70 грн за куб пропонує компанія «Еру Людям».

7,799 грн за куб — «Енерджі Трейд Груп».

7,96 грн за куб — Газопостачальна компанія «Нафтогаз України».

7,98 грн за куб — «Прикарпат Енерго Трейд».

7,99 грн за куб — «Полтавагаз Збут».

Ціна газу у ще чотирьох постачальників коливається від 8,20 до 9,99 грн за кубометр.

Нагадаємо, наразі майже 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами Газопостачальної компанії «Нафтогаз України». Вони отримують газ за незмінною ціною 7,96 грн за кубометр.

Зазначимо, що хоча деякі з невеликих приватних постачальників мають низькі ціни на газ, вони пропонують таку вартість лише своїм діючим клієнтам. А новим потенційним клієнтам пропонується лише місячна ціна, що може виявитися суттєво вищою за річну. Перед підключенням до нового постачальника варто ретельно вивчати та уточнювати їхні умови та тарифні плани.

Як писали «ФАКТИ», ексміністр ЖКГ Олексій Кучеренко заявив, що боржників цієї зими не відключатимуть від газу чи електрики.

Фото: Pixabay

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