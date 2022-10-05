Постачальники газу оприлюднили тарифи у жовтні: хто заплатить найбільше

В Україні, де на час війни було заморожено більшість тарифів для населення, вартість газу у жовтні для побутових споживачів в порівнянні з попередніми місяцями не зміниться. Як і раніше, ціна кубометра «блакитного палива», залежно від газопостачальника, коливається від 7,70 до 9,99 грн, повідомляє ГазПравда.

Так, загалом свої річні тарифні плани на жовтень оприлюднили 8 газопостачальних компаній. Це на 2 компанії менше, аніж у вересні.

7,70 грн за куб пропонує компанія «Еру Людям».

7,799 грн за куб — «Енерджі Трейд Груп».

7,96 грн за куб — Газопостачальна компанія «Нафтогаз України».

7,99 грн за куб — «Полтавагаз Збут».

Ціна газу решти постачальників у рейтингу коливається від 8,20 до 9,99 грн за кубометр.

Деякі з невеликих приватних постачальників пропонують зазначені річні тарифні плани лише своїм діючим клієнтам. Тоді як за бажання підключитися до них новим потенційним клієнтам пропонують лише місячну ціну. А вона може виявитися суттєво вищою за річну. Тому в випадку переходу до таких постачальників треба ретельно вивчати та уточнювати їхні умови та тарифні плани.

Зазначимо, що нині майже 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» з ціною 7,96 грн за кубометр.

Як писали «ФАКТИ», раніше у «Нафтогазі» розповіли, що робити у разі отримання платіжок з нулями чи неправдивими даними.

230

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram