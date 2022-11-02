Виторг білоруських санаторіїв від експорту послуг за 9 місяців 2022 року зріс на 72%. При цьому кількість іноземців, які оздоровились у білорусі, зросла на 44%. Про це повідомив 31 жовтня директор Республіканського центру з оздоровлення та санаторно-курортного лікування населення Геннадій Болбатовський, повідомляє ресурс officelife.

Що цікаво, 95% іноземців -це росіяни. Цікаво, що в першому півріччі білоруські санаторії прийняли 72 тис. іноземців, і майже така сама кількість громадян інших держав оздоровилася в них у III кварталі, тобто коли путін оголосив так звану мобілізацію.

Відомо, що найближчий місяць у санаторіях заброньовано понад 80% місць, навіть на січень уже заброньовано 35% місць жителями російської федерації.

Нагадаємо, що «часткова мобілізація» на росії не закінчується, незважаючи на заяви шойгу.

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