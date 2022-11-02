В Ірпені суд третій рік затягує розгляд цивільної справи про спадщину: ЗМІ знайшли зв’язок із Майманом

Ірпінський міський суд Київської області під головуванням судді Юлії Кравчук вкотре відклав розгляд цивільної справи про спадщину. Про це стало відомо з реєстру судових справ, пише «РБК-Україна».

«Як відомо, спільники Михайла „Моні“ Маймана, якого вже неодноразово затримували правоохоронці, судяться з Інною Хетьманчик», — пише «РБК-Україна», наголошуючи, що метою є заволодіння майном, яке їй залишилося у спадок після смерті її чоловіка.

Видання зазначає, що справа триває вже третій рік та постійно затягується.

«Голова у цій справі суддя Юлія Кравчук, призначена на посаду у 2020 році, а до цього працювала помічницею судді Київського апеляційного суду», — пише РБК-Україна, зазначаючи, що Інна Хетьманчик вже третій рік не може отримати спадщину через затягування судів.

Так, 1 листопада Інні Хетьманчик повідомили через працівника суду, що справу переносять на 4 місяці, а саме на 27 лютого 2023 року.

«Через постійні переноси та затягування справи, Інна Хетьманчик змушена була звернутися за допомогою до правозахисних та громадських організацій, які провели акцію протесту під Ірпінським міським судом», — пише «РБК-Україна».

Нагадаємо, 26 жовтня у Дарницькому суді столиці слухалася ще одна справа, дуже схожа на нинішню. Світлана Геллер, яка за твердженням Інни Хетьманчик, входить до складу групи, яку очолює «ветеран» Михайло Майман (Помогайбо) незаконно переоформила на підставну особу (брата Михайла Маймана — Богдана Помогайбо) частину будинку, який належав покійному чоловікові Інни Хетьманчик. Наразі очікується рішення суду у цій справі.

Михайло Майман став відомим після служби у батальйоні «Архангела Михайла», у складі якого він нібито брав участь у битві за Київ. На сьогодні відомо, що батальйон не входить до складу ТРО та його бійці не мають права носити зброю.

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