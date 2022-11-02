Стало відомо, з ким танцює Оля Полякова в грузинських «Танцях з зірками»

У Грузії стартував 11 сезон популярного шоу «Танці з зірками». Серед учасників є ї українська пара — співачка Оля Полякова та танцор Макс Єжов. Макс став відомим завдяки участю в українській версії танцювального шоу в парі з Лесею Нікітюк та як один з героїв «Холостячки» зі Златою Огневич.

Вже відбувся перший етер проекту, на якому українська пара танцювала романтичний вальс під композицію Океану Ельзи «Обійми». Судді проекту були стримані, та поставили Олі та Максу 14 з 30-ти можливих балів. Але це тільки початок. До речі, серед суддів — відомий за участю у проектах «Холостяк» та «Танці з зірками» Іраклі Макацарія.

Оля Полякова для номеру одягла українську вишиванку. А відразу після виступу вона звернулась до своїх прихильників в Instagram та подякувала команді шоу.

— Дякую, за можливість виступити, розказати та показати життя українців сьогодні! — написала Оля. — Також дякую всьому грузинському народу за велику підтримку, яка так потрібна у наш час.

Раніше «ФАКТИ» писали, як Тарас Цимбалюк помстився учасниці «Холостяка».

Фото: instagram.com/polyakovamusic

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