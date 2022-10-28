Оля Полякова зібралася підкорювати грузинські «Танці із зірками»

Популярна співачка Оля Полякова, чию сторінку в Інстаграм атакували російські хейтери, зібралася підкорювати грузинські «Танці з зірками». Вона вийде на паркет у новому сезоні проекту. Про це повідомляє ТСН, посилаючись на свої джерела. Перший ефір шоу відбудеться в понеділок, 31 жовтня.

Щоправда, сама Полякова тримає інтригу та не коментує свою можливу участь у «Танцях». Кажуть, вона вийде на паркет у парі з Іраклі Макацарія, героєм українського шоу «Холостяк». Також він брав участь і в українських «Танцях із зірками».

Оля Полякова також має досвід участі в проекті. Вона виступала в четвертому сезоні «Танців із зірками» у парі зі Степаном Місюркою. Після четвертого ефіру артистка залишила шоу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Джамала брала участь у польських «Танцях із зірками», де збирала гроші для України. Артистка залишила паркет після шостого ефіру. Як повідомила співачка, вона разом із партнером виступить у фіналі шоу.

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