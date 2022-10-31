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Цимбалюк помстився учасниці «Холостяка», яка розсекретила їхній роман

16:01 31 жовтня 2022
Тарас Цимбалюк

Учасниця романтичного реаліті «Холостяк», головним героєм якого став Алекс Топольський, акторка Вікторія Варлей розсекретила роман із колегою Тарасом Цимбалюком. На першій вечірці вона розповіла, що зустрічалася з ним три роки. Вікторія зізналася, що їхні стосунки розпочалися під час роботи у серіалі «Суперкопи» і були надто емоційними. Двом акторам часом важко було знаходити спільну мову, вони то розходилися, то знову сходилися.

«Два актори у сім'ї — це катастрофа. Це той випадок, коли ти граєш на сцені, в кіно та вдома», — розповіла Вікторія.

Після прем’єри першого епізоду шоу вона опублікувала в Інстаграм кілька світлин. На одну із них відреагував Тарас, залишивши коментар.

«Шкода, що тебе виженуть у третьому ефірі», — написав Цимбалюк.

Вікторія також не змовчала колишньому і жартома назвала його мавпою.

«Я тобі більше нічого по секрету не скажу, мавпа ти», — відповіла Вікторія.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк розлучився з дружиною. Офіційний шлюб із Тіною протримався близько року. Втім, в одному з інтерв'ю Цимбалюк зазначив, що й досі її любить та не шукає нових стосунків.

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