Цимбалюк помстився учасниці «Холостяка», яка розсекретила їхній роман

Учасниця романтичного реаліті «Холостяк», головним героєм якого став Алекс Топольський, акторка Вікторія Варлей розсекретила роман із колегою Тарасом Цимбалюком. На першій вечірці вона розповіла, що зустрічалася з ним три роки. Вікторія зізналася, що їхні стосунки розпочалися під час роботи у серіалі «Суперкопи» і були надто емоційними. Двом акторам часом важко було знаходити спільну мову, вони то розходилися, то знову сходилися.

«Два актори у сім'ї — це катастрофа. Це той випадок, коли ти граєш на сцені, в кіно та вдома», — розповіла Вікторія.

Після прем’єри першого епізоду шоу вона опублікувала в Інстаграм кілька світлин. На одну із них відреагував Тарас, залишивши коментар.

«Шкода, що тебе виженуть у третьому ефірі», — написав Цимбалюк.

Вікторія також не змовчала колишньому і жартома назвала його мавпою.

«Я тобі більше нічого по секрету не скажу, мавпа ти», — відповіла Вікторія.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк розлучився з дружиною. Офіційний шлюб із Тіною протримався близько року. Втім, в одному з інтерв'ю Цимбалюк зазначив, що й досі її любить та не шукає нових стосунків.

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