На Овнів чекає незапланований прибуток, а на Скорпіонів — просування кар'єрними сходами: гороскоп на 3 листопада

Першого четверга листопада найкраще не розпочинати нових справ, а завершити давно розпочаті.

Крім того, не варто давати порожніх обіцянок та розпорошуватися на безліч справ, вважає латвійський астролог.

Він також дає поради представникам кожного із знаків Зодіаку.

Овен

Активність та натиск у вирішенні ділових чи домашніх питань Овнам краще знизити та зайнятися плануванням на найближче майбутнє. Ухвалюйте рішення інтуїтивно, пам'ятайте про досвід минулих помилок. Можливе отримання незапланованого прибутку.

Телець

Сприятливий день. Однак не варто брати на себе надто багато відповідальності та давати сумнівні обіцянки. На роботі колеги підтримають будь-яку вашу пропозицію, тож можна братися за складні проекти та працювати в команді.

Близнюки

Зараз не варто розпочинати нові справи, в яких ви розраховуєте на допомогу партнерів чи колег — від них буде замало допомоги. Якщо 3 листопада доведеться робити складний вибір, то подумайте кілька разів, перш ніж ухвалити рішення. Проведіть вечір спокійно.

Рак

Нервовість і дратівливість переслідуватиме Раків із самого ранку. Намагайтеся не приймати близько до серця неприємні новини. За можливості мінімізуйте контакт з оточуючими, вимкніть телефон. Пам'ятайте, що чорна смуга незабаром закінчиться.

Лев

Щоб сьогоднішній день пройшов успішно, суворо дотримуйтесь свого плану. Невеликі невдачі не повинні завадити вам досягти чудового результату. Прислухайтеся до порад близьких людей: їхня думка може стати вам у пригоді. Не опускайте руки, повірте у власні сили.

Діва

Поставте собі чіткі цілі на день і не розпорошуйте зусиль: так ви швидше закінчите роботу і у вас залишиться час на особисті потреби. Сьогодні у Дів буде багато бажань і намірів зробити щось приємне. Сюрприз від близьких можливий увечері.

Терези

Питання чи ситуації, які Терезам раніше було не під силу вирішити, сьогодні будуть подолані. Починайте підготовку до сприятливих змін у своєму житті, подумайте про свої бажання та мрії. Особисті відносини також потребують прогресу.

Скорпіон

Усі зусилля та плани мають бути спрямовані на стабільне майбутнє. Закінчіть старі справи, закрийте усі минулі спірні питання та проблеми. Є можливість просунутися кар'єрними сходами. У сім'ї все складатиметься благополучно.

Стрілець

Не витрачайте час на марні мрії, займіться справами. Складіть чіткий план дій, який ви розпочнете наступного тижня. Не вірте всьому, що почуєте, перевіряйте всю інформацію. Виявляйте ініціативу у справах.

Козеріг

Жага змін долатиме Козерогів з самого ранку. Складіть новий план, визначте пріоритети. Буде краще, якщо ви прислухаєтесь до своєї інтуїції: думка оточуючих може не збігатися з вашими прагненнями. Проведіть час на природі, поїдьте за місто.

Водолій

Не переживайте з незначних дрібних приводів. Це може загальмувати вашу роботу та погіршити самопочуття. Щоб повернути емоційний баланс, добре буде сходити до спортзалу чи провести приємний вечір із коханою людиною. Можлива зустріч із старим знайомим.

Риби

День не підходить для імпровізацій, складіть чіткий план дій і слідуйте йому неухильно. Проявіть більше завзятості та ініціативи: від цього залежить результат вашої роботи. Не дозволяйте ілюзіям та мріям сьогодні керувати вашими думками. Будьте прагматичнішими.

Нагадаємо, напередодні астрологи назвали три знаки зодіаку, яким у листопаді посміхнеться успіх.

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