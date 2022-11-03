Нова дівчина Дантеса всього за один день збідніла на мільйон гривень

Дівчина співака Володимира Дантеса Даша Кацуріна, з чоловіком якої тепер зустрічається Надя Дорофєєва, за один день втратила значну суму через російську агресію. Ворожий дрон впав на відділення «Нової пошти» в Полтаві, де зберігався одяг бренду Кацуріної. Атака Полтавщини дронами трапилася в ніч на 1 листопада. В результаті Даша втратила понад мільйон гривень. Про це вона розповіла в Інстаграм.

«Через атаку дронами рф повністю згоріло відділення № 1 „Нової пошти“ в місті Полтава. Дякувати Богу, жертв немає. Тільки мінус один мільйон п'ять тисяч гривень. Там чекали ваші пуховики. Вони їхали з виробництва», — розповіла Кацуріна.

Вона показала згарище, але запевнила, що продовжуватиме займатись своєю справою. Головне, що не постраждали люди та вцілив інший об’єкт. Адже БПЛА міг влучити в об'єкт критичної інфраструктури.

«Виробництво в умовах війни — це виклик. І ми його прийняли, як і мільйони українців, які залишились і продовжують підтримувати економіку держави. Все, що ми можемо зараз зробити разом — продовжувати боротися та донатити на перемогу», — йдеться в повідомленні на сторінці Кацуріної.

Раніше Даша розповіла, з чого почалися її стосунки з Дантесом.

Разом вони закликали допомогти домашнім улюбленцям, які через війну залишилися на вулиці та попросили підтримати зоозахисну організацію UAnimals.

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