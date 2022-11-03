39.70 / 40.51 38.67 / 39.63
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Нова дівчина Дантеса всього за один день збідніла на мільйон гривень

12:33 3 листопада 2022
Володимир Дантес та Даша Кацуріна

Дівчина співака Володимира Дантеса Даша Кацуріна, з чоловіком якої тепер зустрічається Надя Дорофєєва, за один день втратила значну суму через російську агресію. Ворожий дрон впав на відділення «Нової пошти» в Полтаві, де зберігався одяг бренду Кацуріної. Атака Полтавщини дронами трапилася в ніч на 1 листопада. В результаті Даша втратила понад мільйон гривень. Про це вона розповіла в Інстаграм.

«Через атаку дронами рф повністю згоріло відділення № 1 „Нової пошти“ в місті Полтава. Дякувати Богу, жертв немає. Тільки мінус один мільйон п'ять тисяч гривень. Там чекали ваші пуховики. Вони їхали з виробництва», — розповіла Кацуріна.

Вона показала згарище, але запевнила, що продовжуватиме займатись своєю справою. Головне, що не постраждали люди та вцілив інший об’єкт. Адже БПЛА міг влучити в об'єкт критичної інфраструктури.

«Виробництво в умовах війни — це виклик. І ми його прийняли, як і мільйони українців, які залишились і продовжують підтримувати економіку держави. Все, що ми можемо зараз зробити разом — продовжувати боротися та донатити на перемогу», — йдеться в повідомленні на сторінці Кацуріної.

Раніше Даша розповіла, з чого почалися її стосунки з Дантесом.

Разом вони закликали допомогти домашнім улюбленцям, які через війну залишилися на вулиці та попросили підтримати зоозахисну організацію UAnimals.

139

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Трансформаторна підстанція

Наразі рашистів цікавлять не електростанції: експерт розповів про зміну тактики росії

Удар по центру Києва, 10 жовтня 2022

Дуже важкий тиждень: астролог розповіла, у яких містах можливі «прильоти»

Ігор Кондратюк

60-річний Ігор Кондратюк вперше розповів, що був одружений двічі

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту