Повний місяць і затемнення у листопаді 2022 року: чим вони небезпечні та кому пощастить 8 листопада

У листопаді можна спостерігати відразу два астрономічні явища, пов'язані з нашим супутником. 8 листопада 2022 року буде повне затемнення Місяця та Повний місяць. Цей Повний місяць, на відміну від жовтневого, буде нести позитивну енергетику, яка допоможе реалізувати себе та покращити фінансове становище.



Коли супутник Землі опиняється у тіні нашої планети, це явище прийнято називати місячним затемненням. Якщо супутник Землі частково входить у тінь нашої планети, то явище називається частковим затемненням, і якщо цілком, це повне місячне затемнення.



Місячні затемнення сильніше впливають на підсвідомість, душевний стан, емоції людини. Розум стає особливо вразливим для негативу, зростає кількість конфліктів, проявляються внутрішні кармічні проблеми.



Астрологи розповіли, що робити у коридор затемнень до 8 листопада, щоб уникнути негативу:



- знаходьте час для духовних практик (йога, медитація, молитви);

- допомагайте оточенню безкорисливо;

- будьте обережнішими з будь-якою інформацією, що отримується у цей період, включайте логічне мислення і не піддавайтеся на провокації;

- уникайте конфліктів;

- стережіться бажання вступити у таємні любовні стосунки.



Чого не можна робити до 8 листопада:



- шукати нову роботу;

- переїжджати до нового будинку чи квартири;

- робити дорогі покупки.

На думку астрологів, коридор затемнень — добрий шанс змінити долю, найкращий період для того, щоб розпочати роботу над своїм внутрішнім світом.

Вони вважають, що вплив Повного Місяця на собі більшою мірою відчують Скорпіони, Леви, Діви та Козороги.

Водночас два знаки зодіаку зможуть змінити своє життя.



Овен

Овни зможуть відпустити минуле. Всесвіт винагородить їх за це, відкривши перед ними нові обрії. Експерти стверджують, що Овни зможуть досягти великих висот, якщо будуть цілеспрямованими та заручаться підтримкою близьких. Не варто нехтувати і порадами начальства. Так ви зможете зробити прорив у кар'єрі. Наприкінці листопада ви значно покращите своє фінансове становище.



Близнюки

Також пощастить Близнюкам, які незабаром наважаться на серйозний крок. Експерти стверджують, що листопад стане для вас дуже щасливим місяцем. Ви можете зустріти свою долю — людину, з якою вже ніколи не захочете розлучитися. Висока ймовірність, що ваші стосунки розвиватимуться дуже стрімко, і вже зовсім скоро ви можете одружитися.



Нагадаємо, астрологиня Яна Езотеричка вважає, що до Місячного затемнення 8 листопада на Україну чекають нові масовані атаки російських терористів. Найгарячішими точками стануть Київ Львів, Івано-Франківськ, Дніпро, Харків.

250

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram