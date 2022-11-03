Даша Малахова зізналася, через що насправді розлучилася з другим чоловіком

Акторка й кулінарний блогер Даша Малахова, донька театрального режисера Віталія Малахова, який пішов із життя в листопаді минулого року, назвала справжню причину розлучення з другим чоловіком. За її словами, з угорським продюсером Чабою Бакошем, від якого народила двох дітей, вони розійшлися через різні, навіть протилежні політичні погляди. Малахова не могла змиритися з чоловіком «ватником». Його позиція проявилася ще під час Революції Гідності 2014 року.

«Я розлучилася зі своїм другим чоловіком саме тоді, коли 2014 року я пішла на Майдан, а він працював на „Інтері“ і не хотів зі мною йти. Я сказала, що він „ватний“ і розлучилася із ним. Ось так, якщо чесно. Для мене це було настільки важливо, тому що я подумала, що саме в цих цінностях і є відносини», — поділилася Малахова в інтерв’ю Rostyslove Production на YouTube.

Вже через два роки Даша знову вийшла заміж. Її третім чоловіком став триразовий чемпіон України, майстр спорту з важкої атлетики Сергій Сулима. За словами жінки, вони познайомилися, коли вона вирішила схуднути й привести до ладу своє тіло. Сергій був її тренером.



*Даша Малахова з синами



Раніше Даша Малахова в інтерв’ю «ФАКТАМ» розповіла про зміну ставлення до їжі та до життя загалом.

Продюсер Ігор Кондратюк зізнався, що насправді був одружений двічі.

Фото Instagram.com/dashamalakhova

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