Готують до «націоналізації»: «голова Криму» заявив про захоплення суднобудівного заводу у Керчі

Фейковий «голова Криму» Сергій Аксьонов заявив про «приготування до націоналізації» низки кримських підприємств, які начебто контролюються певними «українськими власниками».

«Днями «лютий друг» Аксьонова, фейковий «спікер» Володимир Константинов, вже звітував про це злочинне захоплення, зокрема щодо «Бахчисарайського цементного заводу» та мережі будівельних супермаркетів «Новацентр К», — повідомляє «Асоціація реінтеграції Криму». — На бахчисарайському заводі «зміна директора» відбулася не пізніше 19 жовтня та, швидше за все, — на користь російського олігарха чеченського походження Микаіла Шишханова.

Наразі Аксьонов серед іншого заявив про те, що злочинно «націоналізувати» окупанти зібралися й керченський завод «Залів», який, за оголошеними тезами колаборантів, «контролюють українські бенефіціари». При цьому на тому самому «Заліві» путін влітку 2020 року заклав універсальні десантні кораблі «Іван Рогів» та «Мітрофан Москаленко», один з яких після знищення крейсера «Москва» російська пропаганда «сватала» як майбутній флагман Чорноморського флоту агресора".

За даними експертів, до 2014 року завод «Залів» належав українській фінансово-промисловій групі «Фінанси та кредит» Костянтина Жеваго, влітку 2014 року його захопила «самооборона» Аксьонова, після чого «директором» заводу було заявлено такого собі Артема Мірохіна.

«Він завжди був тісно пов’язаний зі злочинним середовищем Керчі, внаслідок чого до окупації він був фігурантом низки кримінальних справ. На цю посаду він потрапив завдяки раднику Аксьонова Олегу Щербакову, в охорону якого Мирохін потрапив у 2014 році. Примітно, що сам Щербаков також не далекий від «бандитського світу», він не є «публічною фігурою», та «відзначився» у «реєстрах» окупантів хіба що як засновник «Федерації змішаних бойових єдиноборств», спільно з Олександром Припутниковим, онуком одіозного Миколи Багрова та сином ключового колаборанта та власника будівельної корпорації «Професіонал» Олексія Припутнікова. У той же час нинішні бенефіціари заводу «Залів» приховані в «реєстрах» окупантів, і підприємство, незважаючи на заявлені «сотні мільярдів федерального замовлення», оголосило у 2021 році «практично нульовий прибуток».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що окупанти облаштовують базу для підводних човнів у Балаклаві.

251

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram