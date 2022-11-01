Підвищена активність на ядерному об’єкті в Криму: окупанти облаштовують базу для підводних човнів у Балаклаві

Країна-окупант продовжує свої погрози ядерною зброєю та вже вдруге у поточному році провела навчання стратегічних ядерних сил під назвою «Грім». 26 жовтня пропаганда окупантів демонструвала пуски міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс» з Плесецька по полігону «Кура» на Камчатці та балістичної ракети «Сінєва» з підводного човна у Баренцевому морі по тому ж полігону.

«На авіабазу «Олен'я» на Кольському півострові перекинули стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерні заряди. Космічні знімки довели розміщення семи Ту-160 та чотирьох Ту-95, які зазвичай базуються на аеродромі «Енгельс» в 720 кілометрах на південний схід від москви. Згодом два літаки дальньої авіації Ту-95МС виконали пуски крилатих ракет повітряного базування великої дальності у Заполяр'ї по цілях на полігоні «Пембой» у Комі. Відомо й про «електронні пуски» інших ракет наземного базування. Та росія спробувала показати свою готовність розширити масштаби загроз і іншим чином, — повідомляє Асоцація реінтеграції Криму. - Зокрема, мзс рф заздалегідь повідомило про переобладнання деяких білоруських Су-25 під використання ядерної зброї та поставку у Білорусь ракетних комплексів подвійного призначення, тобто ядерного та неядерного варіантів «Іскандер-М». До того ж було створено «інтригу» з активністю російських атомних підводних човнів безпосередньо біля узбережжя Італії в Середземному морі та в Біскайській затоці уздовж атлантичних берегів Франції, чим «нібито не залишають НАТО часу на реагування».

Крім того, українські військові спостерігають і підвищену активність на одному з колишніх ядерних об’єктів в окупованому Криму. Це об’єкт з кодовою назвою «Сопка», також «Об'єкт 825 ГТС», або ж «К-825» — колишня підземна база підводних човнів у Балаклаві. Російські загарбники в тимчасово окупованому Криму почали будівництво додаткової інфраструктури біля цього об’єкту, де колись розміщувалась радянська підземна база для підводних човнів.

«Сама база побудована у 1961 році та має першу категорію протиатомного захисту, що забезпечує захист від прямого влучення атомної бомби потужністю 100 кілотон. Окупанти раніше заявляли про нібито подовження діяльності «Сопки» як «музейного комплексу», але, не жаліючи коштів, відновили тунельний прохід для заходу субмарин в укриття. Також російськими загарбниками проведено повне відновлення вентиляційної системи в масштабах, ніяк не виправданих для музею. Можливо, поки у відновленій базі намагатимуться сховати субмарини зі звичайними ракетами «Калібр». Слід пам’ятати про намагання росіян розширити існуючу номенклатуру таких ракет шляхом розробки модифікованої версії ракети «Калібр-М» морського базування з вагою бойової частини до 1 тонни, здатної нести як звичайну, так і ядерну бойову частину.

Вказана заява зумовила низку експертних оцінок. Наприклад, Андій Риженко зазначив, що начебто габарити «Об'єкту 825 ГТС» не дозволяють ховати у ньому наявні на Чорноморському флоті підводні човни типу «Варшав'янка», хоча й цей експерт не виключає розміщення на об’єкті щонайменше катерів агресора".

Нагадаємо, колишній головком Об'єднаних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс вважає малоймовірним застосування росіянами в нашій країні ядерної зброї. При цьому він не виключає використання російської хімічної зброї.

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