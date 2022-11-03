Вимагали за оренду зали 160 тис. грн: у Києві на хабарі викрили посадових осіб музичної академії

Столична прокуратура та поліція продовжує виявляти хабарників серед чиновників, юристів та інших посадових осіб, які в особистих цілях використовують своє службове становище.

Так, керівників Національної музичної академії України ім. Чайковського спіймали на хабарі 160 тисяч гривень. Співробітники академії вимагали гроші за оренду концертної зали, повідомили у Київській міській прокуратурі.

Повідомляється, що проректор, який раніше працював у правоохоронних органах, та директор оперної студії академії вимагали гроші за оренду приміщень академії без укладання будь-яких договорів та угод.

Так, за один день оренди концертного залу для зйомок рекламного ролика чиновники вимагали від наймача 160 тисяч гривень, що еквівалентно 4 тисячам доларів США.

Передача коштів відбувалася у два етапи. Під час отримання другого траншу у сумі 2 тисячі доларів в одному з підвальних приміщень академії посадових осіб затримали.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у них ще 32 тисячі доларів США та 5 тисяч євро. Затриманим особам повідомлено про підозру.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що на хабарі у 220 тисяч доларів упіймали чиновника КМДА.

184

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram