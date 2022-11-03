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Події

На Київщині затримали колаборанта, який «активно спілкується» з бойовиками з ОРДЛО

17:24 3 листопада 2022
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В Україні затримано чергового колаборанта. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Як з'ясувалося, мешканець Київської області товаришує з бойовиками так званих «ЛНР» та «ДНР».

У телефоні колаборанта правоохоронці виявили листування проросійського характеру. Прикордонники з'ясували, що брат чоловіка — російський військовий. Наразі він знаходиться в окупованому Херсоні.

Крім того, колаборант підтримує зв'язок з бойовиками з ОРДЛО.

Прикордонники передали затриманого співробітникам СБУ.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Бердянську тяжко поранили зрадника — колишнього українського журналіста Павла Іщука, який пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

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