На Київщині затримали колаборанта, який «активно спілкується» з бойовиками з ОРДЛО
В Україні затримано чергового колаборанта. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Як з'ясувалося, мешканець Київської області товаришує з бойовиками так званих «ЛНР» та «ДНР».
У телефоні колаборанта правоохоронці виявили листування проросійського характеру. Прикордонники з'ясували, що брат чоловіка — російський військовий. Наразі він знаходиться в окупованому Херсоні.
Крім того, колаборант підтримує зв'язок з бойовиками з ОРДЛО.
Прикордонники передали затриманого співробітникам СБУ.
Раніше повідомлялося, що в окупованому Бердянську тяжко поранили зрадника — колишнього українського журналіста Павла Іщука, який пішов на співпрацю з російськими загарбниками.309
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