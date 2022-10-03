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Події

«Просив підтримати путіна»: викрито ще одного колаборанта

20:00 3 жовтня 2022
руський мир

Нещодавно Шевченківський райсуд Києва виніс вирок бойовику «лнр» Миколі Камбурі — 14 років ув’язнення. Аж ось тепер Красногвардійський районний суд Дніпра визнав винним уродженця Дніпропетровської області у колабораційній діяльності. З реєстру судових рішень відомо, що чоловік раніше проблем із законом не мав, офіційно не працював, з дружиною виховують двох дітей.

26 липня він у місті Дніпро поблизу стадіону «Локомотив», вирішив записати відео на власний мобільний телефон щодо ситуації в країні та в місті. Як потім він пояснив, щоб набрати популярності серед своїх підписників в соціальній мережі Facebook.

У своїх зверненнях чоловік заперечував збройну агресію рф проти України і просив підтримати окупантів. Після того виклав їх у соцмережу, де й на нього звернули увагу працівники СБУ. Після проведення лінгвістичної експертизи українцю оголосили підозру щодо колабораційної діяльності. Обвинувачений визнав вину та погодився з розглядом обвинувального акту за спрощеною процедурою.

Суд призначив йому покарання у виді позбавлення права обіймати посади в органах держаної влади та місцевого самоврядування України строком на 10 років.

Нагадаємо, Роман Безсмертний вважає, що у мешканців окупованих територій, які зараз радіють приєднанню до росії, від посмішок до сліз буде дуже коротка дорога.

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