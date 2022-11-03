Як українцям укласти шлюб у Польщі: що для цього потрібно і скільки доведеться заплатити

Українці, які опинилися в Польщі до і після початку повномасштабного російського вторгнення в нашу країну, можуть спробувати закріпитися в цій країні, наприклад, уклавши шлюб із громадянином/громадянкою Польщі. Що для цього потрібно, розповіли експерти ресурсу Ukrainian in Poland.

Збір документів

До них входять:

документи, що засвідчують особу (паспорт, свідоцтво про народження тощо);

заява про бажання укласти шлюб;

документ, що підтверджує можливість укладання шлюбу відповідно до національного законодавства;

підтвердження внесення оплати за послуги та оплати гербового збору;

письмове запевнення про відсутність перешкод для укладання шлюбу;

довідка про розлучення (якщо іноземець уже був одружений);

рішення суду про дозвіл на шлюб (якщо одружуються неповнолітні);

довідка з Консульства України про можливість укладання шлюбу.

Усі зібрані документи подаються до польського аналога українського РАГСА (Urząd stanu cywilnego) та реєструються. Однак для цього вони мають бути перекладені польською мовою, причому із залученням присяжного перекладача.

Після отримання документів від перекладача потрібно звернутися до суду та подати заявку на перевірку, чи немає перешкод для одруження (процес займає місяць і більше).

З отриманою довідкою чекає черговий візит до Urząd stanu cywilnego, де буде призначено дату реєстрації.

Як правило, з моменту подання заяви до реєстрації шлюбу йде не менше півроку.

Розцінки на адміністративні послуги:

гербовий збір, який треба сплатити до моменту реєстрації шлюбу — 84 злотих;

переклад документів польською мовою — близько 40 злотих за сторінку;

митний збір — 50 злотих за кожну особу;

судовий збір — 100 злотих;

консульська довідка — 170 злотих за одну особу;

Також потрібно знати, що вже після реєстрації шлюбу на вас чекатимуть перевірки — так влада переконується, чи не є шлюб фіктивним.

Процедура перевірки:

вас і вашого чоловіка запросять на співбесіду до Воєводського управління, де ставлять питання про подробиці вашого сімейного життя;

з кожним із вас проведуть окрему розмову, яку фіксуватимуть на камеру та пристрої звукозапису;

після цього ваші відповіді зрівняють з метою виявлення розбіжностей;

якщо шлюб не буде визнаний фіктивним, вам видадуть дозвіл на проживання.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали , як зареєструвати дитину в Польщі.

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