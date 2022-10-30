Українцям можна ареєструвати дитину, яка народилася у Польщі: які потрібні довідки

У Польщі, яка вже прийняла та ще готова прийняти українських біженців, на світ з'явилися тисячі маленьких українців. Щоб дитина, що народилася, мала всі документи, мамі у першу чергу потрібно звернутися в Urząd Stanu Cywilneg (USC), пише ukrainianinpoland.

В USC потрібно йти з такими документами:

- документ про народження дитини з лікарні;

- свідоцтво про шлюб батьків (якщо батьки перебувають у шлюбі);

- засвідчене переведення свідоцтва про шлюб.

- свідоцтва про народження обох батьків з засвідченим перекладом.

Зареєструвати дитину слід протягом трьох тижнів після народження. А якщо ні, то це зроблять без відома батьків, крім того, дитині дадуть ім'я.

Потім потрібно звернутися до консульства чи консульського відділу Посольства України у Республіці Польща. Це необхідно для того, щоб отримати довідку про набуття громадянства України новонародженою дитиною.

У консульство потрібні такі документи:

- оригінал повного витягу з акта про народження дитини (zupełny odpis aktu urodzenia);

- офіційний переклад цієї виписки українською мовою;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Для реєстрації не потрібна присутність другого з батьків та самої дитини.

Батькам також необхідно подбати про те, щоб дитина мала проїзний документ для виїзду за кордон.

Для того, щоб зробити проїзний документ дитині, потрібно зареєструватися в електронній черзі для здійснення консульських дій і зібрати наступні документи:

- фотокартку дитини розміром 10×15;

- підтвердження сплати консульського збору;

- оригінал повного витягу з акта про народження дитини;

- довідку про реєстрацію дитини як громадянина України;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Потрібні паспорти обох батьків. Якщо інший іноземець чи особа без громадянства — то можна лише один паспорт;

- документ, що підтверджує тимчасове чи постійне перебування за кордоном;

- документ, що підтверджує місце реєстрації батьків на території Польщі;

- нотаріально завірена заява-згода на оформлення паспортного документа від другого з батьків (необхідна лише у разі відсутності при подачі документів на паспорт дитини другого з батьків; заява-згода, завірена іноземним нотаріусом, подається з офіційним перекладом українською мовою).

Після цього також слід подати заявку на видачу дозволу перебування дитини на території Польщі.

Якщо невідомо хто батько дитини, то у графі з прізвищем батька вписується прізвище матері, а жінка може вигадати будь-яке ім'я.

Якщо дитина народилася від когось іншого, хто не є чоловіком, то дитина буде записана як народжена від подружжя. Оскільки за польським законодавством має пройти 300 днів після розлучення чи смерті чоловіка, щоб його записали на іншу людину.

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