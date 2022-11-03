Лерос звинуватив Чауса у використанні джипа, переданого армії, в особистих цілях

Народний депутат Гео Лерос закликав розслідувати використання в особистих цілях головою Чернігівської ОВА Чаусом переданого армії джипа за 2 мільйони гривень. З цього приводу Лерос звернувся до НАБУ та САП з проханням відкрити кримінальну справу та покарати голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса за використання джипа виділеного на потреби армії в особистих цілях. Про це нардеп повідомив на своєму каналі у Youtube.

«Голова Чернігівської обласної військової адміністрації Чаус їздить елітним позашляховиком. Але він заїхав до автосалону, вибрав собі Hyundai Palisade вартістю понад 2 мільйони гривень, повісив туди чорні номери і тепер катається…», — повідомив Лерос.

Нардеп вже написав до антикорупційних органів з проханням розслідувати використання Чаусом позашляховика, переданого на потреби, армії в особистих цілях.

«Я звернувся до НАБУ та САП з проханням відкрити кримінальну справу та покарати цього чорта», — додав нардеп.

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