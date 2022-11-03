39.69 / 40.47 38.59 / 39.54
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Лерос звинуватив Чауса у використанні джипа, переданого армії, в особистих цілях

19:00 3 листопада 2022
Нардеп Гео Лерос

Народний депутат Гео Лерос закликав розслідувати використання в особистих цілях головою Чернігівської ОВА Чаусом переданого армії джипа за 2 мільйони гривень. З цього приводу Лерос звернувся до НАБУ та САП з проханням відкрити кримінальну справу та покарати голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса за використання джипа виділеного на потреби армії в особистих цілях. Про це нардеп повідомив на своєму каналі у Youtube.

«Голова Чернігівської обласної військової адміністрації Чаус їздить елітним позашляховиком. Але він заїхав до автосалону, вибрав собі Hyundai Palisade вартістю понад 2 мільйони гривень, повісив туди чорні номери і тепер катається…», — повідомив Лерос.

Нардеп вже написав до антикорупційних органів з проханням розслідувати використання Чаусом позашляховика, переданого на потреби, армії в особистих цілях.

«Я звернувся до НАБУ та САП з проханням відкрити кримінальну справу та покарати цього чорта», — додав нардеп.

109

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Трансформаторна підстанція

Наразі рашистів цікавлять не електростанції: експерт розповів про зміну тактики росії

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

Ігор Кондратюк

60-річний Ігор Кондратюк вперше розповів, що був одружений двічі

затримання

Вимагали за оренду зали 160 тис. грн: у Києві на хабарі викрили посадових осіб музичної академії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту