В росії забирають в армію навіть психічно хворих убивць із залу суду. Але і далі мобілізованим дати ладу не можуть. У навчальному центрі російського міністерства оборони в Єлані у Свердловській області спалах педикульозу. Про це повідомляють у місцевому телеграм-каналі

«Воші заїдають, сил уже немає. Усі ходять постійно чухаються. Помивочних місць не вистачає, оскільки військове містечко не було розраховане на таку велику кількість людей. Іноді вдається домовитися з місцевими жителями, які погодинно здають в оренду свої ванни. Люди об'єднуються в групи, скидаються і йдуть митися», — розповів російським журналістам ЕАН мобілізований.

Депутат держдуми максим іванов підтвердив ЕАН, що така проблема справді існує. До слова, це вже не вперше мобілізовані рф скаржаться на умови в збірних пунктах і відсутність забезпечення. Нещодавно вони записали відеозвернення, де заявили, що їх покинули без умов та їжі в Бєлгородській області. Й відповідно — ніякого забезпечення «друга армія світу» теж не отримала.

Нагадаємо, що «ФАКТИ» писали «Могілізація» у дії: в росію почали приходити похоронки на мобілізованих військових".

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