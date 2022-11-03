Вперше в історії: дві королеви краси офіційно одружилися

Дві латиноамериканські королеви краси оголосили про своє одруження. Власниця титулу «Міс Аргентина» 2019−2020 років, учасниця конкурсу «Міс Всесвіт-2019» 26-річна Маріана Варела та володарка титулу «Міс Пуерто-Рико» 2020 року 22-річна Фабіола Валентин офіційно стали подружжям. І це перший в історії шлюб двох переможниць національних конкурсів краси.

Маріана та Фабіола зареєстрували його 28 жовтня 2022 року у міському суді в Сан-Хуані (Пуерто-Рико). І ось через кілька днів красуні оголосили про цю подію на своїх сторінках в Instagram та Twitter.

З'ясувалося, що пара приховувала свої стосунки майже два роки. Королеви краси познайомилися на конкурсі Miss Grand International 2020, що проходив у Таїланді. Його встигли провести до того, як пандемія коронавірусу змусила організаторів подібних конкурсів взяти паузу.

Обидві дівчата пройшли до десятки фіналісток. Вони потоваришували та почали спілкуватися в соцмережах. Незабаром Маріана та Фабіола стали таємно зустрічатися. І лише тепер вони розмістили у соцмережах фото та відео, які показують, як розвивалися їхні романтичні стосунки.

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