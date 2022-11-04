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Україна

Ексміністр Чернишов очолив «Нафтогаз»

10:50 4 листопада 2022
Олексій Чернишов

Уряд призначив головою НАК «Нафтогаз» ексміністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова замість звільненого Юрія Вітренка. Про це повідомив у Telegram нардеп від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко.

«Чернишева призначили новим головою НАК „Нафтогаз“», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно постачальники газу оприлюднили ціни на листопад. Наразі майже 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами Газопостачальної компанії «Нафтогаз України». Вони одержують газ за постійною ціною 7,96 грн за кубометр.

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