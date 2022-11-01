Кабмін звільнив Вітренко з посади голови «Нафтогазу»: що відомо

Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок, 1 листопада, звільнив голову правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренко. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

«Кабмін звільнив Юрія Вітренко», — написав він.

У наступному повідомленні народний обранець додав, що уряд проголосував одноголосно.

Згодом інформацію підтвердили у прес-службі «Нафтогазу».

«Кабінет Міністрів України своїм рішенням від 01 листопада 2022 року задовольнив заяву голови правління НАК „Нафтогаз України“ Юрія Вітренко про звільнення», — йдеться у релізі.

Вітренко продовжить обіймати посаду голови НАК до 3 листопада 2022 року включно.

Як відомо, Юрій Вітренко обійняв посаду керівника НАК «Нафтогаз України» 28 квітня 2021 року. Він замінив на цій посаді Андрія Коболєва. За рік Вітренко повторно призначили на цю посаду.

26 липня компанія не здійснила виплати з єврооблігацій, що призвело до дефолту з єврооблігацій компанії. Вже 2 серпня компанія просила кредиторів про відстрочку сплати боргу. У вересні видання Reuters повідомило, що Вітренко готовий піти у відставку. Це рішення нібито мало допомогти переконати інвесторів підтримати реструктуризацію боргу компанії.

Нагадаємо, про те, що «ФАКТИ» писали «Екстренний випадок»: стало відомо, чи вистачить у країні запасів газу на зиму за сильних морозів.



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