«У нас нейтралітет»: боєприпаси до зенітних установок Gepard Україна не отримає через Швейцарію

Швейцарія відхилила апеляцію Німеччини щодо дозволу на реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва в Україну.

Такий крок може порушити швейцарський нейтралітет, зазначає Reuters.

Відзначається, що міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт минулого місяця звернулася до уряду в Берні з проханням надати дозвіл на постачання 12 400 боєприпасів швейцарського виробництва для зенітних самохідних установок Gepard, які Берлін вже поставив Україні для допомоги у війні з росією.

«Відповідно до принципу рівного ставлення в законі про нейтралітет, Швейцарія не може погодитися з проханням про передачу військового майна швейцарського походження Україні, поки остання бере участь у міжнародному збройному конфлікті», — заявили в уряді.

Також в уряді додали, що оскільки правова ситуація залишається незмінною, схвалення передачі Німеччиною Україні швейцарського військового майна все ще не є можливим.

Зазначимо, що 35-мм снаряди постачалися швейцарськими компаніями німецькій армії кілька десятиліть тому з умовою, що вона не зможе реекспортувати ці боєприпаси без схвалення Швейцарії.

Нагадаємо, що перші три зенітні самохідні установки «Гепард» (Gepard) та кілька тисяч боєприпасів до них Україна отримала ще у липні цього року.

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