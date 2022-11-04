«Наступного дня у жінки стався викидень»: два рашиста згвалтували вагітну

УКраїнські правоохоронці продовжують розслідувати злочини, яки вчиняли російські військові на захоплених територіях, зокрема, під час окупації Київщини.

Як повідомили у Офісі генпрокурора, встановлено особи двох військовослужбовців 6-го танкового полку 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу збройних сил рф, які у березні цього року систематично вчиняли воєнні злочини. Їм повідомлено про підозру.

Це єфрейтор Рінат Хакім'янов та рядовий Арслан Саліхов. 20 березня у смт Велика Димерка вони забрали у місцевого мешканця мобільний телефон та з погрозами змусили рити окопи. Чоловіка утримували в погребі одного з будинків, через чотири доби він зумів втекти, скориставшися обстрілом позицій військовослужбовців рф.

Того ж дня рашисти забрали мобільний телефон ще в одного жителя, а також зайшли на подвір'я подружжя з дитиною та змусили чоловіка роздягнутися і стати на коліна. У нього випитували про ставлення до тероборони та інформацію про Збройні Сили України.

21 березня окупанти увірвались на подвір'я 31-річної жінки. Рашисти, які були під наркотиками, погрожували жінці зброєю та загнали її до хати, де вирішили згвалтувати.

Жінка благала не чіпати її, адже вона була на третьому місяці вагітності. Та це не допомогло. Поки один рашист стояв на вході і не пускав чоловіка потерпілої, інший військовий вибив жінці зуби, облив невідомою речовиною, що спричинила опіки, й згвалтував.

Весь час він лупцював жінку по потилиці, душив… Вона втратила свідомість, а наступного дня у неї стався викидень…

На Київщині до сьогодні знаходять тіла закатованих окупантами українців. Так, нещодавно біля Немішаєва у лісі виявили тіло вбитого чоловіка. Він загинув під час окупації Бучанського району.

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