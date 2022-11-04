Потужна магнітна буря наближається: коли треба бути обережним

На Землю насувається ще одна магнітна буря. Українці відчують її вплив 5 листопада. Інтенсивність спалахів на Сонці максимальна, проте штормитиме лише протягом цього дня. Про це повідомляє сайт відстеження космічної погоди Spaceweather.

Магнітна буря буде пов'язана з потоком сонячного вітру, який зіткнеться з магнітним полем Землі. Джерелом цього сонячного вітру є екваторіальна діра, зафіксована в атмосфері Сонця.

Сонце стає дедалі активнішим у той час, як наша зірка наближається до максимуму своєї активності, котрий настане через кілька років. Тому немає нічого дивного в тому, що на Сонці майже щодня з'являються спалахи різної потужності.

Як писали «ФАКТИ», метеозалежним людям під час магнітної бурі слід бути уважними до свого здоров'я. Вважається, що магнітні бурі впливають як на судини, так і на психіку людини. І що довше такий вплив, то більш виснаженою та роздратованою стає людина.

У дні магнітних коливань метеозалежним людям слід запастися ліками першої необхідності та бути максимально обережними на дорогах та у місцях великого скупчення людей. Лікарі радять відмовитись від важкої їжі, алкоголю, лягати спати в один і той же час, більше бувати на відкритому повітрі, приймати контрастний душ.

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