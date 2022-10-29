Магнітні бурі у листопаді-2022: коли чекати на «сонячний удар»

На відміну від спокійного в плані магнітних коливань жовтня 2022 року в листопаді прогнозуються досить потужні за своєю силою магнітні бурі, і перших їх проявів — мігрені, пригніченого настрою, тривожності та загострення хронічних захворювань — можна очікувати вже 6−8 жовтня. Про це пишуть Вікна .

Більшість з проявів геомагнітних збурень будуть середньої інтенсивності, але очікуються і сильні бурі — їх ймовірність особливо велика у середині листопада — 14 і 15 числа.

Рекомендації на кожен із періодів сонячної нестабільності:

6 — 8 листопада. Можна виконувати звичну роботу, але слід прислухатися до свого організму. Можливо, ці дні краще присвятити відпочинку, догляду за собою чи спілкуванню з рідними.

11 листопада. Очікується магнітна буря середньої інтенсивності, від проявів якої страждатимуть метеозалежні люди. У них можливі сонливість, роздратування та загальне погіршення самопочуття.

14−15 листопада. Магнітні збурення в цей період здатні вивести з ладу не лише метеозалежних людей. Тож буде краще утриматися від фізичних навантажень, відвідування місць скупчення людей.

16−18 листопада. Геомагнітна активність зменшиться до середнього рівня.

25−28 листопада. Після незначної перерви Землю знову накриють магнітні бурі середньої інтенсивності. Підготуватися до цього можна заздалегідь, якщо зменшити споживання алкогольних, енергетичних напоїв чи кофеїну.

29 листопада. Очікується ще одна потужна магнітна буря.

Нагадаємо, що в ніч на 30 жовтня Україна ще й перейде на «зимовий» час, що також буде пов'язане із певним стресом.

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