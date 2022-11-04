Українцям дозволили накопичувати пенсію з 16 років

В Україні щороку зростають вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком. Це триватиме до 2028 року, коли для виходу на пенсію за віком буде потрібно мати від 35 років страхового стажу — часу, коли людина чи її роботодавець сплачував соціальні внески.

Як повідомляє «Громадське», Верховна Рада ухвалила закон, розширивши перелік тих, хто може добровільно сплачувати внески на майбутню пенсію. Накопичення дозволили з 16 років.

Зазначається, що договір для сплати внесків можна укласти в електронній формі через портал і мобільний додаток «Дія» або на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Розмір страхових внесків, періодичність і строки їхньої сплати можна буде визначати самостійно

Також, згідно з документом, людина може робити благодійний внесок на користь іншого пенсіонера, наприклад батька. Тоді 70% внеску спрямовується на виплату іншій людині, а 30% — до солідарної пенсійної системи.

Нагадаємо, що на сьогодні певні категорії українців можуть платити за себе ЄСВ самостійно. Для цього потрібно укласти добровільний договір соціального страхування у Державній фіскальній службі.

Фото Pixabay

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