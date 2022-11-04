США вперше поставлять Україні танки: схвалено новий пакет американської допомоги

У п'ятницю, 4 листопада, у Вашингтоні оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги. Загальна вартість озброєнь, які передадуть нашій країні в рамках цього траншу, становитиме 400 мільйонів доларів.

Прессекретар Пентагону Сабріна Сінгх заявила журналістам, що пакет включає 45 танків Т-72 і системи ППО Hawk.

Танки надасть Україні Чехія, а США заплатить за них. З якої країни ми отримаємо ракетні системи Hawk, Сінгх не уточнила, але схема постачання буде такою самою.

Зенітно-ракетні комплекси середньої дальності Hawk з'явилися в США ще у 1960 році. Їх виробляла компанія Raytheon. Вартість однієї установки складала приблизно 15 мільйонів доларів.

Пентагон ніколи не застосовував Hawk у бою, але це робили інші країни, наприклад, Ізраїль.

Комплекси кілька разів модернізувалися. Найсучаснішою модифікацією є Hawk XXI. Такі ЗРК є на озброєнні Туреччини, Румунії, Південної Кореї, Марокко.

Також у рамках нового пакету Україна отримає 250 БТР M1117, 40 бронекатерів, 1100 дронів Phoenix Ghost.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в середині жовтня Білий дім схвалив виділення Україні пакету військової допомоги на суму 725 млн доларів.

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