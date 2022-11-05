Сили оборони продовжують відбивати атаки російських загарбників на Донбасі. За даними Генштабу, минулої доби українські військові відбили наступ рашистів у районах населених пунктів Білогорівка, Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам'янка, Першотравневе, Невельське, Мар'їнка, Новомихайлівка та Павлівка.



Авіація Сил оборони минулої доби завдала по ворогу 11 ударів. Під вогонь потрапили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 позицій засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили БПЛА типу «Орлан-10», 11 дронів «Shahed-136» та 2 крилаті ракети «Калібр».



Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони на добу вразили 2 пункти управління ворога, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 4 інші важливі військові об'єкти окупантів.

Противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, 3 листопада, внаслідок вогневої поразки ворожої переправи поблизу населеного пункту Антонівка Херсонської області було знищено буксир. Ще два плавучі засоби отримали пошкодження та потребують ремонту. Також підтверджено поразку колони окупантів, яка чекала на переправу у районі населеного пункту Ольгівка. Інформація про втрати живої сили ворога уточнюється.



Крім того, 4 листопада, в районі населеного пункту Нововасилівка Миколаївської області, було знищено 6 паливозаправників противника.



До Мелітополя привезли близько 80 поранених окупантів. У медичних підрозділах міста не вистачає кваліфікованого персоналу, зокрема лікарів-хірургів. Наявний медперсонал не здатний надати якісну медичну допомогу.



У Херсоні російські окупанти продовжують примусово евакуювати місцевих мешканців на тимчасово підконтрольну російським загарбникам територію. Місто грабують, інфраструктуру знищують.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що рашисти компенсують свої невдачі на фронті терором проти мирного населення України та атаками на об'єкти енергетичної інфраструктури. Але цей терор не зламає ні нашої волі, ні нашого бажання вигнати ворога з України.

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