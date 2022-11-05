600 окупантів та 8 танків: названо втрати ворога за добу

Минулої доби українські військові ліквідували ще 600 окупантів, а всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії склали 75440 солдатів та офіцерів.



Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



Крім особового складу, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.11 орієнтовно склали:

- танків — 2758 (+8);

- бойових броньованих машин — 5601 (+21);

- артилерійських систем — 1776 (+4);

- засобів ППО — 202 (+1);

- вертольотів — 260 (+2);

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1462 (+12);

- крилатих ракет — 399 (+2);

- автомобільної техніки та автоцистерн — 4184 (+10);

- спеціальної техніки — 155 (+0).

Зазначається, що за добу найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.



Також у районі населеного пункту Нововасильівка Миколаївської області було знищено 6 паливозаправників противника.



Поблизу Антонівки на Херсонщині було знищено буксир. Ще два плавзасоби отримали ушкодження. Постраждала колона окупантів, яка чекала на переправу в районі населеного пункту Ольгівка.

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