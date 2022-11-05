Наявність великого стажу не є обов'язковою: у ПФУ розповіли, хто може вийти на пенсію у 50 років

Українці на пенсії можуть не лише отримувати доплати до основного розміру соцвиплати, а й за певних умов виходити на заслужений відпочинок раніше.



Так, жінки, які народили п'ятьох та більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, мають право на достроковий вихід на пенсію, повідомили у Пенсійному фонді.



Достроковий вихід на пенсію регулюється Законом України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».



«Передбачено, що жінки, які народили п'ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення ними 50 років», — йдеться у повідомленні.

Обов'язкові умови для дострокового виходу на пенсію — наявність не менше ніж 15 років страхового стажу.

Звертатись за призначення пенсії можна вже за 1 місяць до 50 років.

Документи, необхідні для оформлення пенсії:

- заява;

- паспорт (копія);

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;

- документи про стаж: трудова книжка чи інші документи, що підтверджують загальний та пільговий стаж роботи;

- довідка про заробіток особи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу роботи поспіль до 1 липня 2000 року,

- свідоцтва про народження дітей.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що важливо пам'ятати під час переходу на інший вид пенсії.

100

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram