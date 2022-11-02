Можливі помилки: що важливо пам'ятати під час переходу на інший вид пенсії

При переході з одного виду пенсії на іншу, зокрема, з пенсії за інвалідністю на пенсію за віком чи навпаки, слід враховувати різноманітні нюанси законодавства. Адже від такого переходу можна не лише виграти, а й програти.

Так, незалежний консультант Сергій Коробкін на прикладі одного із пенсіонерів розповів, як таке може статися, пише видання «На пенсії» .

До редакції звернувся підприємець, якому у 2018 році було призначено пенсію з інвалідності ІІІ-ї групи. Його стаж на той час становив 30 років та 3 місяці. А у 2021 році пенсіонер «докупив» стаж і він склав уже 35 років та 9 місяців. «Я зробив доплату до мінімального страхового внеску в сумі 3107 гривень і перейшов з пенсії за інвалідністю на пенсію за віком. Розмір пенсії становив лише 2200 гривень, хоча в роздруківці Пенсійного фонду було зазначено суму 3171 гривню», — пише пенсіонер і цікавиться, як так могло статися. Адже з урахуванням доплат, на його думку, йому мали зробити перерахунок пенсії з урахуванням вищого показника середньої зарплати в країні. «Але при переведенні з пенсії по інвалідності на пенсію за віком мені залишили старий показник зарплати», — додав він.

За словами консультанта, при первинному призначенні пенсії враховується середня зарплата по країні за три роки, що передують року звернення за призначенням пенсії (частина 2 статті 40 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»).

«Виняток можливий лише в одному випадку. Якщо людина після призначення пенсії з інвалідності продовжувала працювати і набула ще не менше 24 місяців страхового стажу після призначення пенсії, то при переході з пенсії з інвалідності вперше на пенсію за віком враховується нова середня зарплата по країні. Тобто, середня зарплата за три роки, що передують переходу з одного виду пенсії на інший — ніби пенсія призначається вперше (частина 3 статті 45)», — підкреслив Коробкін.

У даній ситуації на момент призначення пенсії стаж пенсіонера було враховано до 31 грудня 2017 року. А при переході на пенсію за віком у 2021 році стаж додатково зараховано до 30 вересня 2018 року (з моменту первинного призначення пенсії додалося лише 9 місяців).

«На нашу думку, ви не підпадаєте під виняток, тому що два роки стажу, якого не вистачало, ви набули не шляхом додаткової роботи після виходу на пенсію, а переважно шляхом доплати до мінімального страхового внеску за більш ранні періоди (за періоди роботи до виходу на пенсію за інвалідністю). А це зовсім інший страховий випадок, не передбачений статтею 45 зазначеного Закону, тому вважаємо дії Пенсійного фонду правильними. Спробувати опротестувати їх можна, хіба що у судовому порядку, пробуючи доказати юридично, що формально ви виконали вимоги вказаної норми: „продовжили працювати після виходу на пенсію“ і водночас „набули не менше 24 місяців страхового стажу“ (хоча і не тому, що продовжували працювати)», — зазначив Коробкін.

За його словами, законодавство дозволяє підприємцям здійснювати заднім числом доплату страхових внесків за ті періоди, коли вони виплачувались у сумі, меншій за мінімальний. Таким чином, підприємницький стаж зараховується не частково, а повністю. У цьому випадку головний плюс від такої доплати — наявність 35 років страхового стажу. Така кількість стажу дозволяє гарантовано отримувати пенсію у сумах вище за мінімальні, особливо пенсіонерам старшого віку.

«Це видно і у вашому випадку: після перерахунку пенсія збільшилася з 1769 до 2200 гривень. Тобто доплата до мінімального внеску за минулі періоди виявилася виправданою і повинна окупити себе в будь-якому випадку. При цьому мінімальні виплати людям з повним стажем цього року ще трохи підросли, наприклад, до 2300 гривень із 1 березня», — пише Сергій Коробкін.

Він також відповів на запитання про невідповідність — в одному з документів ПФУ замість призначених 2200 гривень фігурує сума 3171 гривня: «На нашу думку, комп'ютер помилково „прийняв ваш бік“ і формально врахував нову середню зарплату. Адже коли в нього завели нові дані, то вийшло, що при переході з одного виду пенсії на інший ваш стаж збільшився на 5 років. Алгоритм комп'ютерної програми логічно сприйняв це як однозначний сигнал про необхідність застосувати нову середню зарплату. Але, як ми пояснили, це помилковий шлях».

Адже пенсіонер пробув на заслуженому відпочинку кілька років, а до стажу при перерахунку додалося одразу 5 років. Консультант припустив, що фахівцям довелося вручну виправляти розрахунок пенсії підприємця, щоби вона точно відповідала вимогам законодавства. «Видана роздруківка збиває з пантелику ще більше, мабуть, її видали через неуважність», — додав Сергій Коробкін.

Раніше у ПФУ розповіли, хто має право переходу на пенсію померлого чоловіка, і в яких випадках зміна виду виплат має сенс.

Фото Pixabay

42

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram