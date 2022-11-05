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Навіщо класти губку для миття посуду у лоток для порошку — спробуйте, і результат вас здивує

14:03 5 листопада 2022
губка

Під час прибирання квартири або будинку досвідчені господині часто використовують губку для миття посуду не лише за прямим призначенням.

Губка з успіхом може прибрати порошок, що затвердів, бруд та цвіль з лотка пральної машинки.

Для цього її потрібно укласти в лоток пральної машини та рясно залити оцтом. Залишити на 10 хвилин, а потім промити.

Оцет чудово впорається з пліснявою та забрудненнями, а губки допоможуть прискорити процес очищення.

За допомогою губки можна промити віконні рами.

Спочатку прикласти губку до віконної рами, намітити та зробити надрізи. Потім можна ідеально помити віконну раму у важкодоступних місцях.


І, звичайно, губку можна використовувати під час прання, про що розповіла Олена Матвєєва.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як за допомогою оцту та туалетного паперу легко та швидко почистити унітаз.

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