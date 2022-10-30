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Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

11:38 30 жовтня 2022
Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

У ванній кімнаті та туалеті доводиться часто прибирати, так як у вологому середовищі мікроби поширюються в рази швидше.

До того ж, при тривалих перервах між прибиранням може з'явитися неприємний запах, який доставлятиме дискомфорт, пише інформаційний ресурс.

Але оскільки миття унітазу — не найприємніше заняття, то досвідчені господині знайшли спосіб, який допомагає прибиратися рідше, але при цьому зберігати сантехніку в чистому вигляді якомога довше.

І для цього знадобляться лише оцет і туалетний папір.

Останнього треба відмотати стільки, щоб можна було покрити забруднену поверхню унітазу і застелити унітаз.

Папір рясно змочують оцтом, але при цьому так, щоб він не порвався. Потім його залишають в унітазі на ніч, прослідкувавши, аби він покривав усі серйозні забруднення.

Важливо також перекрити воду у бачку — він має бути сухим. Туди потрібно налити оцет.

Вранці воду потрібно включити та спустити її.

У результаті унітаз знову сяятиме від чистоти, а про неприємні запахи можна буде забути.

Нагадаємо, раніше домашні експерти розповіли про нюанси прочистки каналізації за допомогою соди та оцту, яка не завжди спрацьовує належним чином.

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