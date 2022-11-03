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Біла ванна за 5 хвилин: як швидко й легко почистити ванну, не влазячи в неї

15:11 3 листопада 2022
ванна

Очищення сантехніки не дуже приємне заняття, яке потребує зусиль та часу.

У деяких випадках упорядкування навіть порівняно чистої ванни може стати непосильним завданням для людей, які тільки одужують після хвороби або перебувають у поважному віці.

Про один з подібних випадків йдеться у коментарі до відео, яке опубліковано нижче.

«Моя знайома після перенесеного інсульту нахилилася над ванною, щоб її почистити, і в цей час у неї запаморочилася голова. Знайома ледь не звалилася у ванну, в її положенні було дуже загрозливо …», — пише автор одного з коментарів під відео.

Саме для людей, які опинилися у подібній ситуації, ідеально підійде спосіб, показаний авторами ролика.

Потрібно добре ополоснути ванну водою, посипати кальцинованою содою, полити засобом для миття посуду. Потім взяти щітку для підлоги з довгою ручкою та рівномірно розподілити засіб по всій ванні. Потім змити все гарячою водою. В результаті ванна стає білою без особливих зусиль та дорогих засобів.



Про ще один спосіб очищення ванни розповідає блогерка Олена Матвєєва.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як легко та швидко почистити унітаз простим засобом.

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