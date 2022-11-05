Під час окупації перейшла на бік росії: у Харкові затримали колишню поліцейську-зрадницю

На Харківщині за співпрацю з окупантами затримано колишню поліцейську, повідомили в обласному главку поліції.



Жінка-поліцейська працювала у створеній росіянами «народній міліції» на посаді «в.о. старшого дільничного інспектора». Після деокупації села Дворічна вона ховалась у підвалах.



4 листопада зрадницю затримали. З української поліції жінку звільнили у червні цього року через те, що вона залишилася в окупації й не вийшла на службу.



Відомо, що зрадниця добровільно передала видану їй табельну вогнепальну зброю військовим росії й працювала на посаді «в.о. страшного дільничного інспектора».

Раніше у Куп'янську затримали колишнього поліцейського, який пішов на співпрацю з російськими окупантами.



А у Харкові затримали 18-річного хлопця, який передавав ворогові дані про переміщення частин ЗСУ.

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