Кіркоров вивіз дітей з росії після скандалу та погроз

Минулого тижня співак Філіп Кіркоров, який нещодавно каявся в неуважності до свого колеги, опинився у центрі брудного скандалу. Спочатку поп-король зі сцени образив співачку Наргіз, яка розкритикувала його гастролі у Ташкенті.



Про це пише ЕГ.



Пізніше у конфлікт втрутилася телеведуча Вікторія Боня. Екс-учасниця «Дома-2» засумнівалася у мужності Кіркорова, за що отримала від нього порцію образ. Філіп Бедросович назвав Боню бездарним нулем, який прилаштовується до одиниці, щоб стати десяткою.



Тепер Вікторія Боня та її шанувальники вимагають покарання для Кіркорова



Йому, зокрема, загрожують позбавленням усіх регалій. Нібито співак, нападаючи на жінок, знецінює дароване йому звання народного артиста.

Зважаючи на все, медійні розбірки втомили Філіпа Бедросовича. Артист зібрав дітей та несподівано для всіх залишив країну. Разом з дітьми, Аллою-Вікторією та Мартіном він вирушив у Дубай.



При цьому деякі накинулися на нього зі звинуваченнями, що він «пішов дорогою Пугачової».



У відповідь артист поспішив запевнити, що він та його чада залишили батьківщину лише на час шкільних канікул.



Нагадаємо, раніше в росії Кіркорова зробили винним у підриві Кримського мосту. Причиною стало «богохульство» артиста, який танцював на своєму дні народження на хресті.

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